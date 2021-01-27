У США створили антитіло проти COVID-19, його «родичів» та мутацій

Американська біотехнологічна компанія Adagio Therapeutics розробила антитіло ADG2, що може захистити проти мутацій SARS-CoV-2 та більшості варіантів коронавірусів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Medical Xpress.

Згідно з результатами доклінічних досліджень, ADG2 продемонструвало подібну або вищу ефективність проти SARS-CoV-2 порівняно з іншими антитілами, які нині перебувають у розробці проти відомих варіантів SARS-CoV-2.

«Наші дослідження демонструють, що створене антиліто показує подібну або вищу ефективність нейтралізації проти SARS-CoV-2 порівняно з існуючими провідними антитілами, що розробляються в даний час для боротьби з COVID-19. Воно також ефективно прикріплюється до інших відомих варіантів SARS-CoV-2», - зазначила професорка Лаура Волкер.

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Вона додала, що на відміну від більшості антитіл, які перебувають у клінічній розробці або схвалені для екстреного використання, ADG2 прикріплюється до епітопа з високим ступенем збереження.

«Тому ми вважаємо, що воно також буде ефективним проти майбутніх штамів SARS-CoV-2 та пов'язаних з ними попередніх сарбековірусів», - зазначила вона.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 100 946 259 випадків COVID-19, зокрема 2 170 104 летальні, одужали 72 983 162 особи.