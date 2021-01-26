Негода на Львівщині: обмеження для руху вантажівок зняли

На Львівщині на трасі Ковель-Жовква обмеження руху для великогабаритного транспорту знято.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 16 год. 26 січня на трасі Р-15 Ковель-Жовква між с. Тудорковичі – с. Хоробрів Сокальського району Львівської області обмеження руху для великогабаритного транспорту знято. Проїзд забезпечений”, - йдеться у повідомленні.

В Рівненській області затори ліквідовано, проїзд забезпечений.

Всього підрозділами ДСНС проведено буксирування 57 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 170 громадянам.

За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено. Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тисячі працівників та близько 800 одиниць техніки.