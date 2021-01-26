Негода на Львівщині: обмеження для руху вантажівок зняли

Негода на Львівщині: обмеження для руху вантажівок зняли

Укрінформ
На Львівщині на трасі Ковель-Жовква обмеження руху для великогабаритного транспорту знято.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 16 год. 26 січня на трасі Р-15 Ковель-Жовква між с. Тудорковичі – с. Хоробрів Сокальського району Львівської області обмеження руху для великогабаритного транспорту знято. Проїзд забезпечений”, - йдеться у повідомленні.

В Рівненській області затори ліквідовано, проїзд забезпечений.

Всього підрозділами ДСНС проведено буксирування 57 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 170 громадянам.

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За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено. Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тисячі працівників та близько 800 одиниць техніки.

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