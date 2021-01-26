У Рівненській області за допомогою важкої інженерної техніки оперативних служб провели роботи з розблокування руху на об'їзній автодорозі «Київ-Чоп», де утворився затор з кількох сотень вантажних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.

“Наразі за допомогою важкої інженерної техніки оперативних служб продовжується робота з розблокування руху на об'їзній автодорозі «Київ-Чоп» поблизу готельно-ресторанного комплексу "Географія", де утворився затор з кількох сотень вантажних автомобілів”, - йдеться у повідомленні.

На трасі Київ-Чоп застрягли кількасот вантажівок/Фото: dsns.gov.ua

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На місці працювали мобільні групи рятувальників спільно з патрульною поліцією та службою автомобільних доріг.

Наразі рятувальники розблокували трасу міжнародного значення Київ-Чоп від затору, що утворився внаслідок ускладнених погодних умов. Ситуація під контролем.

Фото: dsns.gov.ua