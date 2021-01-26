На межі Львівської й Волинської областей обмежили рух через негоду

У Львівській області на ділянці дороги Р-15 із Червонограда до межі Волинської області Службою автомобільних доріг запроваджено обмеження для руху вантажного транспорту у зв'язку із погодними умовами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління ДСНС Львівщини у Фейсбуці.

«Станом на 13:00 26 січня за інформацією Служби автомобільних доріг на трасі Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між с. Тудорковичі – с. Хоробрів Сокальського району Львівської області у зв’язку зі сніговими переметами, спричиненими поривчастим вітром, для забезпечення роботи снігоочисної техніки введено обмеження руху для великогабаритного транспорту. Спостерігається уповільнений рух малогабаритного транспорту», - йдеться в повідомлені.

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Як зазначають рятувальники, у Львівській області оголошено штурмове попередження.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, по території м. Львова та Львівської області 26 січня пориви західного вітру 15-20 м/с, місцями хуртовини. 26-28 січня на дорогах ожеледиця.