У Харківській ОДА створять комісію для виявлення нелегальних хоспісів

У Харківській облдержадміністрації ініціювали створення комісії з представників райадміністрацій та правоохоронців для виявлення і припинення діяльності нелегальних хоспісів.

Про це під час відеозв'язку на позачерговому засіданні уряду повідомив заступник голови Харківської ОДА Олександр Скакун, передає Укрінформ.

"Ми звернулися до правоохоронних органів, щоб створити комісію по всіх наших районах, голови адміністрацій також будуть залучені до роботи по виявленню всіх таких об'єктів, які працюють незаконно на території Харкова", - сказав він.

Скакун додав, що у Харкові будуть робити поквартальний обхід для виявлення для виявлення нелегальних хоспісів та припинення їх роботи.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер у Харкові сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинули 17 людей.