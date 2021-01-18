«Євросолідарність» заявляє про перемогу свого кандидата на виборах мера Борисполя

Кандидат від партії «Європейська солідарність» Володимир Борисенко переміг на виборах міського голови Борисполя.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі політсили з посиланням на дані ТВК.

«За даними Бориспільської міської територіальної виборчої комісії, він (Борисенко – ред.) отримав 28,42% голосів, більш як на півтори тисячі голосів випередивши провладного кандидата, якого підтримувала коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом у повторних виборах Бориспільського міського голови брали участь 16 кандидатів.

Як повідомлялося, 17 січня відбулися повторні вибори мерів у трьох містах: Борисполі та Броварах Київської області та Новгороді-Сіверському - Чернігівської.

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови 24 листопада. У Борисполі переможець виборів на посаду голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів. Він був мером Борисполя з 2006 року.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.