«Євросолідарність» заявляє про перемогу свого кандидата на виборах мера Борисполя

«Євросолідарність» заявляє про перемогу свого кандидата на виборах мера Борисполя

Укрінформ
Кандидат від партії «Європейська солідарність» Володимир Борисенко переміг на виборах міського голови Борисполя.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі політсили з посиланням на дані ТВК.

«За даними Бориспільської міської територіальної виборчої комісії, він (Борисенко – ред.) отримав 28,42% голосів, більш як на півтори тисячі голосів випередивши провладного кандидата, якого підтримувала коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом у повторних виборах Бориспільського міського голови брали участь 16 кандидатів.

Як повідомлялося, 17 січня відбулися повторні вибори мерів у трьох містах: Борисполі та Броварах Київської області та Новгороді-Сіверському - Чернігівської.

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Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови 24 листопада. У Борисполі переможець виборів на посаду голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів. Він був мером Борисполя з 2006 року.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.

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