Партія «Рідний дім» заявила про перемогу своєї кандидатки на виборах мера Новгорода-Сіверського

За паралельним підрахунком голосів на виборах міського голови Новгорода-Сіверського Чернігівської області, які пройшли 17 січня, перемогу здобуває висуванка партії "Рідний дім" Людмили Ткаченко.

Про це повідомляється на сторінці політичної сили у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах Новгород-Сіверського міського голови перемагає Людмила Ткаченко, висуванка партії "Рідний дім", - ідеться у повідомленні.

За інформацією Центральної виборчої комісії на її сторінці у Фейсбуці, явка на виборах в Новгороді-Сіверському становила 41,48%.

Причиною проведення повторних виборів мера в цьому місті стала смерть від коронавірусу попереднього міського голови, обраного на другий термін 25 жовтня 2020 року, Олега Бондаренка. Він помер за чотири дні після виборів.

Участь у перегонах 17 січня брали 8 кандидатів - представники партій "Батьківщина", "Наш край", "Рідний дім", "Слуга народу" та 4 самовисуванці.

Людмила Ткаченко обіймає посаду секретаря Новгород-Сіверської міської ради. Після смерті Бондаренка виконує обов’язки міського голови.

Партія "Рідний дім" була створена у 2019 році Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком.

Як повідомлялося, повторні вибори мерів у неділю, 17 січня, проходили у трьох містах - Борисполі та Броварах Київської області та Новгороді-Сіверському - Чернігівської.