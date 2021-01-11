Миколаївська ОДА просить нацрегулятора роз’яснити високі ціни на газ
Про це голова облдержадміністрації Віталій Кім повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
«По всій країні проходять протести проти підвищення цін на газ. Тому я дав доручення управлінню житлово-комунального господарства роз'яснити, які в нас тарифи та чим це обумовлено. Також Миколаївська ОДА направила звернення до НКРЕКП стосовно проведення додаткового аналізу та перевірки встановлених тарифів з наданням відповідних роз'яснень щодо їх економічно обґрунтованого рівня», - написав Кім.
Відповідно до інформації управління ЖКГ облдержадміністрації, наразі тариф на природний газ для населення від постачальника ТОВ «Миколаївгаз збут» становить 9,9 грн за кубометр та є одним з найвищих в Україні.
Як повідомлялось, дуже високий тариф на газ у січні 2021 також у столиці у ДП "КиївГазЕнерджі" - 9, 875 грн за кубометр (у грудні 2020 був 8, 819 грн, а в червні 2020 - 2,784 грн).
У зв'язку зі зростанням цін на енергоносії в Україні відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині.
З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та електроенергію.