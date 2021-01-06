У Харківській інфекційній лікарні закінчився «Ремдесивір», закуплений державним коштом

У Харківській обласній інфекційній лікарні закінчився препарат для лікування коронавірусу «Ремдесивір», придбаний ДП «Медичні закупівлі України» та розподілений по регіонах, інші безкоштовні препарати з ковідного протоколу заклад має.

Про це повідомив ЗМІ директор лікарні Павло Нартов, передає кореспондент Укрінформу.

«Ремдесивір» — препарат першої лінії для лікування хворих, який до нашої лікарні і до інших опорних лікарень був розподілений централізовано, наразі закінчився. Це державні закупівлі були і розподілялися по всій країні рівномірно», — сказав Нартов.

Чи надійде препарат знову, директор не знає.

Він додав, що інші безкоштовні препарати, внесені в національний протокол лікування коронавірусу, лікарня має, також вистачає засобів захисту для лікарів і персоналу.

Обласна інфекційна лікарня першою в регіоні почала приймати хворих на COVID-19. За даними Нартова, наразі в закладі перебуває близько 200 пацієнтів – на третину менше, ніж навесні та влітку, однак це найбільша кількість у порівнянні з іншими опорними закладами.

За даними Харківської ОДА, наразі в області визначено вже 25 лікарень для лікування хворих на коронавірус (загалом 4766 місць).

За добу на Харківщині COVID-19 підтверджено у 557 осіб. Усього по області зареєстровано 71213 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 58535 хворих одужало, 1147 померло.

Як повідомлялося, МОЗ наприкінці жовтня дало дозвіл на ввезення лікарського засобу «Ремдесивір», також відомий під торговою назвою Veklury. Препарат був закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України» і розподілений в області.

«Ремдесивір» включений до національного протоколу лікування COVID-19.

Восени Європейське товариство інтенсивної терапії (ESICM) заявило, що не рекомендує використовувати препарат «Ремдесивір» для лікування пацієнтів з тяжкою формою COVID-19. Водночас американська компанія Gilead, яка є розробником препарату, заявила, що впевнена в користі препарату, зазначивши, що «лікарі на передовій визнають клінічну користь Veklury, ґрунтуючись на надійних доказах».