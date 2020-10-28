Радуцький каже, що українським вченим треба мінімум рік на вакцину проти COVID-19

За оцінками українських учених, їм може знадобитися рік для розробки вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Якщо вірити українським вченим, які є розробниками, дослідниками цього кандидата, вони кажуть, що їм на це може знадобитися рік. Поки на сьогодні у світі розробляється близько 50-ти вакцин, і це я вже не кажу про кандидатів, а саме – про вакцини. Але ще ні в кого не вийшло це зробити за рік. Я дуже хочу, щоб Україна тут була першою. Але поки пройшли тільки доклінічні випробування – і це ще навіть не перший етап. Це нормальний процес: саме так у світі з вакцинами й відбувається», – зазначив політик.

Водночас він підкреслив, що говорити про появу української вакцини – поки зарано, адже спершу необхідно отримати висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про те, що наявність кандидата – «це підстава для подальших клінічних випробувань, і тоді казатимемо, що Україна досліджує вакцину».

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Як повідомлялося, 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував Президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби тривали майже пів року.

Розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН.

В Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 7 474.