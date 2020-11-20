ВООЗ рекомендує не використовувати ремдесивір для хворих на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не використовувати препарат ремдесивір для пацієнтів з COVID-19 незалежно від тяжкості захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВООЗ.

В організації заявили, що в даний час «немає доказів того, що препарат покращує стан пацієнтів».

Дана рекомендація є частиною чинного керівництва по клінічній допомоги при COVID-19, створеного у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation.

Дані дослідження за участю більш як 7000 пацієнтів свідчать про відсутність значущого впливу на смертність, потреба в штучній вентиляції легенів, час до клінічного поліпшення і інші важливі для пацієнта результати.

Група з розробки рекомендацій визнала, що необхідні додаткові дослідження, особливо для забезпечення більшої достовірності доказів для конкретних груп пацієнтів. Вони підтримали подальшу участь ремдесівіра у випробуваннях.

Нагадаємо, препарат ремдесивір був одним із компонентів комплексного лікування президента США Дональда Трампа.