На Миколаївщині зафіксували різкий спад кількості хворих на COVID-19

На Миколаївщині 4 січня зафіксували різкий спад кількості хворих на COVID-19, за добу – 84 особи.

Останніми тижнями ця цифра становила в середньому 400 хворих за добу. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформацію Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС.

«Станом на 4 січня на Миколаївщині зареєстровано 32558 підтверджених випадків COVID-19, з них 84 - за останню добу. Загалом померла 531 особа, за останню добу – троє», - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що останніми тижнями Миколаївщина перебувала в списку регіонів України з найбільшою кількістю хворих на COVID-19 – у середньому 400 осіб на добу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 січня в Україні лабораторно підтвердили 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158.