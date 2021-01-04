У Києві за добу виявили 504 випадки коронавірусу, 14 хворих померли

У Києві підтверджених випадків захворювання коронавірусу на сьогодні вже 113 523, за добу коронавірус виявили ще в 504 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"У Києві за минулу добу - 504 хворих на коронавірус. 14 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1977 летальних випадків від вірусу", - зазначив він.

Зокрема, захворіли: 288 жінок віком від 18 до 88 років, 183 чоловіки віком від 19 до 87 рокiв, 15 дівчаток від 1 до 16 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворів, зокрема, 31 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 120 людей. Усього коронавірус подолали 40 354 жителі столиці.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 192, у Дніпровському –84 та в Солом‘янському районі – 51 випадок.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 січня лабораторно підтверджений 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158.