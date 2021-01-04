В Україні 76% ліжок для COVID-хворих забезпечені киснем

В Україні 66 тис. ліжок у медичних закладах відведені для хворих на коронавірус, з них 55 409 забезпечені киснем.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній ранок ліжок, відведених для лікування коронавірусу, - 66 тисяч. Якщо точно, то 66 003. Забезпечено киснем з них - 55 409 ліжок. Тобто це 76,4% від загальної кількості. Кількість вільних ліжок з киснем - 34 987. Майже 35 тисяч. Хочу нагадати, що на сьогодні у нас 22 802 пацієнти перебувають у лікарнях і проходять там лікування", - сказав Степанов.

Він зазначив, що питання забезпеченості ліжками та ліжками з киснем для хворих на коронавірус повністю вирішене.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 січня лабораторно підтверджений 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158.