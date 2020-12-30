Миколаївщина входила у Великий шовковий шлях ще 2,4 тисячі років тому – археолог

Миколаївщина 2400 років тому входила в систему Великого шовкового шляху, який проходив з Китаю до Європи.

Про це на брифінгу розповів старший викладач Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, керівник Березанської археологічної експедиції Олександр Смирнов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час огляду місця зруйнованого "чорними археологами" унікального скіфського кургану на Миколаївщині ми знайшли супроводжувальне поховання з останками молодої дівчини, 15-17 років. Поряд було люстерко, загорнуте в рештки тканини - попередні дослідження вказують, що це був шовк або батист. Тканина до скіфів потрапила з Китаю. Це дає нам підстави стверджувати, що в 4 столітті до нової ери Миколаївщина входила в систему Великого шовкового шляху, який проходив з Китаю до Європи», - сказав Смирнов.

За його словами, згідно з антропологічним описом знайдених останків, ця дівчина ніколи в житті не працювала, кістки гарно збереглися. Її готували в царський гарем або спеціально для поминальної атрибуції - таких дівчат ховали разом зі скіфським царем.

«Що ж до люстерка, то на сьогодні археологами знайдено тільки сім подібних на території всього Північного Причорномор'я. Також у похованні знайдено дві намистинки, якими обшивали одяг. Тож є всі підстави сподіватися, що в цьому кургані є й інші предмети, які потребують дослідження», - зауважив археолог.

Фахівці стверджують, що аналогів таких розкопаних курганів на Миколаївщині немає. Наразі саме царський курган, розграбований "чорними археологами", є першим, який буде введений в науковий обіг.

Проте коштів на його консервацію і тим більше на проведення повного його наукового дослідження немає.

Великий шовковий шлях — це найвідоміший торгівельний маршрут, що виникнув у перші сторіччя до нашої ери. Ним товари з Китаю потрапляли до Східної та Західної Європи, Близького Сходу, Північної Африки.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району ведеться незаконне розкопування унікального кургану, який належить до висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років.

Розкоп проводили невідомі із застосуванням важкої техніки. Роботи ведуться на приватному полі.

Поліція порушила кримінальне провадження і під охорону курган, триває розслідування.

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