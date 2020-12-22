«Чорні археологи» завдали збитків скіфському кургану на Миколаївщині на 151 мільйон

Збитки, завдані історико-археологічним цінностям від руйнування "чорними археологами" унікального скіфського кургану на Миколаївщині, становлять 151 мільйон гривень.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив відомий миколаївський археолог, старший викладач Миколаївського Національного університету імені Сухомлинського, керівник Березанської археологічної експедиції Олександр Смирнов.

«Повний збиток від руйнування унікального скіфського кургану в Казанківському районі можна буде визначити після того, як буде проведено низку експертиз (екологічних та земельних). Цим має зайнятися Фонд держмайна України, бо пам’ятник археології - це державна власність. Але, ми, археологи, наразі вже обрахували збитки за спеціальними формулами, які застосовують у таких випадках. Отож із точки зору культурно-археологічних цінностей вони становлять 151 мільйон гривень», - зазначив Смирнов.

За його словами, у науковців жодних сумнівів немає в тому, що у цьому кургані похована скіфська еліта. Адже навіть на руїнах кургану археологи знайшли поховання та предмети, які свідчать про те, що воно скіфське. «Це, зокрема, люстерко, намистинки. Крім того, цей курган уже давно був описаний корифеєм археологічної науки Борисом Мозолевським. Курган датується кінцем V - серединою IV століття до нашої ери. Його розміри вражають. Він має 90 метрів у діаметрі, висоту 6 (!) поверхів. Це конструкція на кшталт єгипетських пірамід», - наголошує науковець.

Він також каже, що останнім часом побував на кургані кілька разів, спілкувався з місцевими мешканцями і може стверджувати, що після публічного розголосу подальші розкопки на кургані не ведуться. «Наразі курган охороняє поліція. Але тривати вічно це не може. Потрібно його хоча б законсервувати. А ще краще - провести повний комплекс наукових досліджень. Але сама Миколаївщина з цим не впорається. Для детального вивчення пам’ятки потрібно понад 20 мільйонів гривень», - сказав Смирнов.

Він також припускає, що "чорні археологи", які розгорнули тут масштабні розкопки, затратили на роботу приблизно таку ж суму. Адже вартість таких робіт дуже висока, судячи з послуг присутньої тут охоронної фірми, георадарів, сучасної техніки тощо. Схоже, вони намагалися знайти тут другу золоту пектораль. Адже курган Товста могила, де вона свого часу була знайдена, значно менший миколаївського.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелево Казанківського району велися грабіжницькі розкопки унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років. Розкопки проводили невідомі із застосуванням важкої техніки. Поліція порушила кримінальне провадження і взялася охороняти курган, триває розслідування. Техніку (бульдозер та екскаватор), яка незаконно розкопувала курган, було передано на відповідальне зберігання. Але Казанківський райсуд вже вдруге відмовив слідчому в накладенні арешту на неї.

Фото ілюстративне: myzhovkva.com