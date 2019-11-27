На Запоріжжі “чорні археологи” пограбували курган

На Запоріжжі “чорні археологи” пограбували курган

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Укрінформ
У селі Григорівка на Запоріжжі "чорні археологи", яких охороняли озброєні люди, пограбували кочівницьке поховання.

Про це голова Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Валерій Мороко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«До нашого Центру захисту культурної спадщини звернулися краєзнавці, які повідомили про активний грабунок курганного могильника біля с. Григорівка Новоолександрівської ОТГ. Виїхавши на місце, ми побачили жахливу картину. Один з 10 курганів розграбовано вщент… За свідченнями свідків, грабіж носив промисловий характер. На кургані «працювала» велика група людей, під наглядом озброєних невідомих осіб. Такого у нас ще не було», - повідомив Мороко.

На Запоріжжі “чорні археологи” пограбували курган/Фото: Мороко Влад, Фейсбук

За його словами, «чорні археологи» винесли скіфську катакомбу і впускне ямне поховання. З огляду на фрагменти кераміки доби середньовіччя, було пограбоване кочівницьке поховання.

«З огляду на зухвалість дій Депкультури ініціює із сьогоднішнього дня повну інвентаризацію існуючих курганів в області, долучаючи до цього як представників місцевого самоврядування, так і правоохоронних органів», - заявив Мороко.

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Він також додав, що «чорні археологи» намагалися пошкодити авто, на якому фахівці департаменту виїхали на місце. Були викликані працівники поліції, які все зафіксували.

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