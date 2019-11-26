Наруга над пам’ятником Шолом-Алейхему грає на руку “третій стороні” — Всеукраїнська рада церков

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) засудила вандалізм, вчинений над пам’ятником Шолом-Алейхему, і визнала цей акт замахом на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ВРЦіРО.

“Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка об’єднує в своєму складі понад 90 відсотків віруючих людей християнського, іудейського та мусульманського віросповідань, рішуче засуджує наругу над пам'ятником єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві. Це, безперечно, акт вандалізму та замах на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні”, - наголосили у ВРЦіРО.

У Раді церков зазначають, що цей вчинок працює на руку “третьої сторони”, загрожує завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та виставити українців перед світом закоренілими антисемітами.

“Ми вважаємо такі акти неприпустимими та звертаємо увагу на те, що системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та виставити українців перед світом як закоренілих антисемітів. Але ми знаємо, що антисемітизм та вандалізм не користуються підтримкою широкого загалу українського суспільства”, - зазначили автори заяви.

Вони також закликали усіх співгромадян поставити рішучий заслін ворожим спробам розпалити вогонь міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі в Україні.

“Ми звертаємось до Національної поліції та МВС України з проханням розслідувати зазначений інцидент і притягнути винних до встановленої законодавством відповідальності”, - повідомили у ВРЦіРО.

Як повідомляв Укрінформ, уранці понеділка в Києві було виявлено факт осквернення пам'ятника Шолом-Алейхему - невідомі обмалювали червоною фарбою пам’ятник, про що поінформував у Facebook головний рабин України Моше Реувен Асман. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятника Шолом-Алейхему в Києві за статтею "хуліганство" і наразі розшукує вандалів.