Свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему: у справі з'явилася ще одна кваліфікація
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"На місці події перебувають комунальні служби для ліквідації написів з поверхні пам’ятника. Також слідчі додатково кваліфікували подію за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Санкція цієї статті передбачає до п’яти років обмеження волі, уточнили у поліції.
Раніше про інцидент у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятника Шолом-Алейхему в Києві за статтею "хуліганство" і наразі розшукує вандалів.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко різко засудив осквернення невідомими пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві та закликав до оперативного розслідування інциденту.