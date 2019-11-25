Свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему: у справі з'явилася ще одна кваліфікація

Осквернення пам'ятника Шолом-Алейхему у Києві в поліції додатково кваліфікували як порушення рівноправності громадян.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На місці події перебувають комунальні служби для ліквідації написів з поверхні пам’ятника. Також слідчі додатково кваліфікували подію за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає до п’яти років обмеження волі, уточнили у поліції.

Раніше про інцидент у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятника Шолом-Алейхему в Києві за статтею "хуліганство" і наразі розшукує вандалів.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко різко засудив осквернення невідомими пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві та закликав до оперативного розслідування інциденту.