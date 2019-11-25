Пристайко — про свастики на пам’ятнику Шолом-Алейхему: Це огидно і жахливо

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко різко засудив осквернення невідомими пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві та закликав до оперативного розслідування інциденту.

Про це йдеться у заяві Пристайка у Twitter.

"Антисемітський акт щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий та потребує оперативного розслідування. Зловмисник(и) повинен бути притягнутий до відповідальності", - написав Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, столична поліція перевіряє інформацію про розмалювання свастикою пам'ятника єврейському письменнику Шолом-Алейхему і вирішує питання стосовно правової кваліфікації.

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Раніше про інцидент у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.