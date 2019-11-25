Столична поліція перевіряє інформацію щодо свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему

Столична поліція проводить перевірку інформації щодо того, що невідомі розмалювали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

"Щодо пам'ятника, то до нас надходило таке повідомлення. Проводиться наразі перевірка. Стосовно правової кваліфікації — питання вирішується", - сказала Тищенко.

Раніше про інцидент у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

"Чергова провокація проти нашої синагоги... сьогодні вранці", - написав він і виклав відповідні фото.