Посольство назвало провокацією напад вандалів на українські могили під Перемишлем

Справа наруги над українськими військовими могилами на цвинтарі в селі Пикуличі під Перемишлем є провокацією, яку розслідує поліція.

Про це у Фейсбуці повідомило Посольство України в Польщі.

“Те, що це спроба провокації, а присутність фарби дійсно може свідчити про наругу над місцем української пам’яті в Пикуличах, не викликає жодних сумнівів. Також мета цієї провокації - очевидна: внести напругу в українсько-польські відносини”,- повідомило посольство.

Як зазначається, польська поліція має встановити усі обставини і причетних до цього злочину, а генконсульство України в Любліні перебуває в контакті з поліцією Перемишля.

В українському диппредставництві також заперечили чутки, які поширюють окремі українські ЗМІ, ніби посольство спростувало факт вандалізму в Пикуличах.

Посольство закликало не піддаватися на провокації, оскільки розслідуванням справи займається польська поліція.

“А тих, хто пробує розхитати українсько-польську приязнь, застерігаємо від безглуздих і варварських злочинних вчинків, за які доведеться відповідати перед законом”,- йдеться в повідомленні.

Як відомо, декілька днів тому польське видання Onet.pl повідомило, що наприкінці жовтня українське військове поховання вояків УПА у Перемишлі було замальоване червоно-білою фарбою кольорів польського прапора. Як інформувало видання, фотографії з місця злочину були отримані від анонімного джерела. Представники мерії Перемишля наступного дня після публікації повідомили, що на пам’ятнику немає фарби. Утім, згодом, місцева поліція усе ж знайшла залишки фарби і почала розслідування.

Український військовий цвинтар у Пикуличах є місцем поховання загиблих в'язнів табору для військовополонених УГА, армії УНР, а пізніше і членів УПА. Назву Український військовий цвинтар встановлено в 1994 році, а у 2000 році цвинтар збільшено і перенесено туди останки 47 членів УПА, які загинули в 1946 році в селах Бірча і Лішня та їхніх околицях.