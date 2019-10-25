Дуда хоче діалогу з Україною, бо існують деякі "історичні проблеми"

Польща рішуче виступає за повернення Україні усіх територій, які окуповані Росією.

На цьому в ефірі телеканалу Trwam і радіо Maryja наголосив президент Польщі Анджей Дуда.

"Ми підтримуємо європейські амбіції України, підтримуємо Україну, на яку напали, і сьогодні частина її території не перебуває під її контролем. Ми твердо вимагаємо, щоб ці території було повернуто Україні, щоб Україна відновила свої кордони до анексії (Криму – ред.)", - заявив Дуда.

Водночас він додав, що у відносинах Польщі й України є "деякі проблеми" історичного характеру, і Польща хоче діалогу на цю тему, оскільки політичні відносини на рівні суспільств обох країн мають спиратися на правду.

"Відновлення ексгумацій є важливим кроком, який здійснений новою українською владою. Я задоволений, особисто порушував цю проблему з президентом Зеленським", - наголосив президент РП.

Як інформувалося, українська влада нещодавно дозволила польській стороні відновити пошукові роботи в Україні, які було призупинено після руйнування українського місця пам’яті у селі Грушовичі поблизу Перемишля в 2017 році. Польська сторона вже подала пропозиції щодо місць в Україні, де вона хоче вести пошуки останків польських жертв з першої половини XX століття.