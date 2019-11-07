До Європи відправили перший потяг залізничним «шовковим шляхом»

Перший вантажний потяг з Китаю в Європу, який слідує через Казахстан, Азербайджан, Грузію, Туреччину, Сербію, Угорщину, Словаччину до Чехії, подолав азійський відрізок й сьогодні вночі під Босфором прослідує на Європейський континент.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Анкарі, куди потяг прибув 6 листопада.

«Вантажний потяг, який слідує з китайського Сіаню (місто в центральній частині Китаю – ред.) China Railway Express, має довжину 820 метрів, 42 вагони. Він перетне два континенти, проїде 11 тисяч 483 кілометрової дороги за 12 днів», - повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Мехмет Джахіт Турхан.

За його оцінками, налагодження перевезень з Китаю в Європу відкриють нові можливості в залізничному сполученні глобального масштабу.

«Це історична подія як для регіональної, так і глобальної торгівлі, і саме тому ми з гордістю дивимось на цей поїзд, який проходить тисячі кілометрів, оскільки він відкриває нову еру в залізничному транспорті, сприяє зміцненню зв’язків та прискоренню міжкультурної взаємодії», - наголосив міністр.

Очікується, що China Railway Express перетне Босфор по підземному тунелю сьогодні вночі, о 3.30.

У МЗС Туреччини назвали проект China Railway Express прикладом посилення зв'язку між Сходом і Заходом.