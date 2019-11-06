Експорт олійних культур цьогоріч збільшився на 23,2%

Україна з січня по вересень 2019 року експортувала олійних культур на 23,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Інститут аграрної економіки (ІАЕ).

“За січень-вересень 2019 року Україна експортувала олійних культур на 1,649 млрд дол., майже на чверть (+23,2%) перевищивши показник за відповідний період минулого року”,- йдеться у повідомленні.

Зокрема, у січні-вересні 2019 року було експортовано 2,3 млн тонн ріпаку на 911 млн доларів, 2,1 млн тонн сої на 683 млн доларів, 71 тис. тонн соняшнику на понад 29 млн доларів.

Основна частина українського експорту олійних за вказаний період була спрямована до країн ЄС — 63,9%. Серед країн головними споживачами українських олійних за дев’ять місяців 2019 року були: Німеччина (до неї було спрямовано 18,7% українського експорту), Туреччина (16,4%), Бельгія (13,5%), Нідерланди (9,7%), Єгипет (7,3%), Франція (7,1%), Білорусь (5,1%) та Польща (4,7%).

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Також у січні-вересні 2019 року Україна експортувала жирів та олії на 3,331 млрд доларів, що на 3,9% більше минулорічних показників за відповідний період. Основним товаром цієї групи була соняшникова олія: її експортували на 3,0 млрд доларів (на 0,1 млрд доларів більше, ніж за дев’ять місяців 2018 року).

Головним покупцем жирів та олій українського виробництва традиційно виступає Індія, яка з 2015 року нарощує обсяги закупівель соняшникової олії. За дев’ять місяців цього року її частка у структурі українського експорту цього виду продукції становила 31,3%. За нею йдуть: Китай (15,3%), Нідерланди (10,1%), Іспанія (6,1%), Ірак (5,9%), Італія (5,8%) та Польща (3,6%).