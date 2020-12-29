Відключили від ШВЛ: у Львові одужує багатодітна матір, в якої COVID-19 вразив 90% легень

Матір шести дітей Катерину Терлецьку, яка потрапила в лікарню з коронавірусом ще в листопаді на сьомому місяці вагітності, з 90% ураження легень, відключили від ШВЛ і перевели в терапевтичне відділення.

Про це повідомила Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Нашу пацієнтку Катерину, дружину львівського священнослужителя та матір шести дітей, яка була у відділенні інтенсивної терапії та 15 діб перебувала на штучній вентиляції легень, перевели у терапевтичне відділення. Зараз пацієнтка уже не кисневозалежна, утримує задовільні показники сатурації крові і перебуває на оксигенотерапії», - йдеться в повідомлені.

Як зазначають лікарі, для лікування пацієнтки використовували апарат для штучної вентиляції легенів найсучаснішого інтелектуального рівня HAMILTON-C6, підключали систему моніторингу, яка працювала цілодобово і стежила за усіма показниками, які забезпечують життєдіяльність.

Як повідомлялося, на початку грудня пацієнтку на 7 місяці вагітності перевели в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова із понад 90% враження легень.

«У зв'язку з тими ознаками, які підтвердилися на КТ – тотальним ураженням легенів, тяжким респіраторним дистресом легенів, тромбоемболією легенів та показниками крові, які говорили про те, що є наростаюча дихальна недостатність і кисню не вистачає ні жінці, ні плоду – їй провели кесарів розтин», - повідомляють в лікарні.

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Донька Даринка, яка передчасно народилася з вагою 1230 грам, мала позитивний тест на коронавірус. Зараз дівчинка знаходиться в реанімації львівської обласної лікарні у стабільно важкому стані, але ПЛР вже від’ємний.

За попередню добу в Львівській області коронавірус підтвердили у 555 осіб, госпіталізували 162. 139 пацієнтів лікуються у реанімаційних відділеннях. 33 - на апаратах ШВЛ. За весь час COVID-19 підтверджено у 60 тис. 560 жителів Львівщини. Померли 1 тис. 747 людей, одужали 45 тис. 842.

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова