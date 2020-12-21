У Дніпрі готують до виписки медсестру, в якої були уражені 95% легенів

У Дніпрі готують до виписки медсестру, в якої були уражені 95% легенів

Укрінформ
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова медики готують до виписки медичну сестру-анестезистку з Волновахи Донецької області, у якої в результаті COVID-19 були ушкоджені 95% легенів. 

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко в Фейсбуці.

"Сестра-анестезистка Тетяна з Волновахи, яка захворіла, рятуючи інших. Ушкодження легенів - 95%. Нарешті знята з кисню. Отримано негативний ПЛР-тест. Готуємо на виписку, даємо рекомендації", - повідомив Риженко.

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За його словами, лікарня Мечникова поступово повертається до колишньої роботи. Водночас Риженко вважає, що зупинити пандемію зможе тільки колективний імунітет, коли сягне 70%.

Також Риженко повідомив, що завдяки Генеральному Консульству Німеччини в Україні та особисто Генеральному Консулу доктору Штефану Кайлю лабораторія лікарні Мечникова отримала дві американські центрифуги експерт-класу, розраховані на великий обсяг досліджень - 200 проб кожна.

"Це дозволить прискорити COVID-тестування та інші важливі дослідження", - зазначив Риженко.

Як повідомлялося, до Дніпра хвору медичну сестру-анестезистку 52 років доставили з сатурацією 32% і ушкодженням 95% легенів 7 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 грудня у світі зареєстровано 77 172 352 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому 54 089 674 особи одужали, 1 699 644 - померли.

На Дніпропетровщині - 53155 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 40316 жителів регіону одужали, 1 249 осіб померли.

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