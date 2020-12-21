Центр здоров'я назвав ймовірні причини появи нового штаму коронавірусу

Новий варіант SARS-CoV-2, можливо, виник через тривалу інфекцію в одного із пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Одним із можливих пояснень виникнення нового варіанта SARS-CoV-2 є тривала інфекція в одного пацієнта з імуносупресією. Така тривала інфекція може призвести до накопичення мутацій із підвищеною швидкістю. Іншим можливим поясненням можуть бути процеси адаптації вірусу, що відбуваються в різних сприйнятливих видів тварин, а потім передаються людям від тварин-господарів. Є дані про схожість шипового протеїну зі штамом вірусу, виявленим у норок із Данії", - повідомили в ЦГЗ.

Зазначається, що оскільки віруси постійно зазнають мутацій, поява нового варіанта SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння. "Диверсифікацію SARS-CoV-2 внаслідок процесів еволюції та адаптації спостерігають у всьому світі, й вона відбуватиметься через постійне передавання вірусів", - йдеться у повідомленні.

Також, за попередніми висновками, можна припустити, що новий варіант SARS-CoV-2 передається швидше між людьми. "Попередні результати моделювання, повідомлені Великою Британією 19 грудня, дають підстави припустити, що новий варіант SARS-CoV-2 здатний швидше передаватися між людьми, аніж інші варіанти коронавірусу, із прогнозованим прискоренням передавання до 70%. Будь-яка підвищена передаваність може збільшити ймовірність розповсюдження, особливо в періоди, коли люди часто перебувають у великих компаніях, збираються сім’ями для святкувань, подорожують тощо", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ наголошують, що на сьогодні немає ознак підвищеної тяжкості інфекції (або смертності), що пов’язані з цим варіантом SARS-CoV-2. Утім, варто зауважити, що більшість випадків інфікування новим варіантом SARS-CoV-2 реєстрували у людей до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

Програми вакцинації від COVID-19 навряд чи могли призвести до появи нового SARS-CoV-2, адже спостережуване збільшення не збігається в часі з початком вакцинації. "Новий штам SARS-CoV-2 з’явився до початку кампанії з вакцинації у Великій Британії у вересні 2020 року, а потім циркулював серед населення до середини листопада 2020 року", - повідомили в ЦГЗ.

14 грудня Велика Британія повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2, носіями якого є не менше 1 000 людей (станом на 13 грудня). Зараз тривають дослідження для розуміння його впливу на клінічну картину та громадське здоров’я.

За інформацією від ВООЗ і CDC, цей варіант SARS-CoV-2 характеризується набором мутацій білка шипоподібного відростка.

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Деякі з цих мутацій вже були виявлені в інших регіонах світу, але про таке їх поєднання за межами Великої Британії поки не повідомляли. Наразі близько 30 країн Європи вже припинили сполучення з Великою Британією, аби запобігти поширенню нового штаму вірусу.

Вивчення нового варіанта SARS-CoV-2 триває, і результати мають бути найближчими тижнями.