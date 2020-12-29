У Миколаєві запрацювала сучасна станція подачі кисню на 150 точок

У лікарні №1 Миколаєва, де лікують хворих на коронавірус, введено в експлуатацію сучасну станцію подачі кисню на 150 точок.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Миколаївської міської ради.

«28 грудня у лікарні №1 міста Миколаєва, яка лікує хворих на коронавірус, введено в експлуатацію новий медичний об’єкт – потужну кисневу станцію, що розрахована на 150 точок подачі кисню. Її придбано та встановлено коштом компанії «НІБУЛОН», - ідеться у повідомленні.

У Миколаєві відкрили станцію подачі кисню на 150 точок / Фото: mkrada.gov.ua

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, керівництво держави поставило завдання забезпечити киснем 80% ліжкового фонду. Вирішити це питання місту допомагають небайдужі люди, зокрема, керівник компанії «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський.

«Завдяки підтримці компанії питання із забезпеченням киснем вже закрито в дитячій лікарні №2. А сьогодні вводимо в експлуатацію кисневу станцію в лікарні №1. До цього відповідно до сучасних стандартів було відремонтовано відділення лікарні, де лікуються хворі на коронавірус», - зазначив Сєнкевич.

Своєю чергою Вадатурський повідомив, що встановлена киснева станція - виробництва Франції. У кожну ємність вміщується 2 т кисню. Вони разом можуть подавати 100 куб. м кисню на годину.

«Близько 100 млн грн ми вже інвестували у заходи з боротьби з коронавірусом. Зокрема, ми придбали та встановили обладнання для проведення ПЛР-тестів в обласному лабораторному центрі. Також підключено близько 350 точок подачі кисню, 150 з яких - в лікарні №1. Крім того, ми привели до ладу 50 палат, створивши там комфортні умови для 100 пацієнтів», - розповів Вадатурський.