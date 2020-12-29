У Львові вперше провели операцію з пересадки печінки

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше трансплантували печінку, від того ж донора пересадили ще серце та дві нирки, відтак вдалося врятувати чотири життя.

Про це в Фейсбуці повідомив директор лікарні Олег Самчук, передає Укрінформ.

«Трансплантація печінки тепер і у Львові. У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова ще чотири врятовані життя. У неділю у нашій лікарні пересаджено чотири органи - серце, дві нирки і печінка. Трансплантація печінки відбулася вперше в Західній Україні. Наш медзаклад став другим місцем у країні, де відтепер роблять такі операції», - наголосив Самчук.

У Львові вперше провели операцію з трансплантації печінки / Фото: Oleg Samchuk

Донор - 47-річна жінка, яка померла від крововиливу в мозок. Розрив аневризми. Після констатації смерті мозку її мама, брат і син дали згоду на донорство.

Реципієнткою печінки стала 39-річна жінка із Житомира, яка мала цироз. Орган уже був критично вражений і врятувати її могла лише трансплантація.

«Щоб її виконати, на наше запрошення з Києва приїхала команда Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком. Операцію робили спільно з нашими спеціалістами. Вона тривала одинадцять годин», - зазначив Самчук.

Серце отримав 45-річний одесит. Після інфаркту його власний орган не міг виконувати свою функцію. Донорське серце було для нього єдиним шансом жити. Цю операцію виконували спільно з командою Інституту серця МОЗ України на чолі з Борисом Тодуровим та Гаврилом Ковтуном.

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Реципієнтами нирок стали жителі Тернопільщини - 35-річна жінка і 47-річний чоловік. Органи їм львівські трансплантологи на чолі з Mаксимом Овечком пересаджували теж спільно з лікарями інституту Шалімова.

Як повідомляв Укрінформ, 25 грудня у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги пересадили серце чоловіку з Мукачева. Це була дев’ята трансплантація серця за рік в Україні.

Фото: Oleg Samchuk, Facebook