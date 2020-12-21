Львівські хірурги видалили дівчинці пухлину завбільшки з баскетбольний м’яч

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» 14-річній дівчинці видалили утворення яєчника розміром з баскетбольний м’яч та вагою 5 кілограмів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Охматдиту у Фейсбуці.

«Гігантське утворення яєчника завбільшки з баскетбольний м’яч у 14-річної дівчинки успішно видалили. Такі операції ми робимо лапароскопічно, тобто без розрізу через увесь живіт. Цього разу важко було щось передбачити та спланувати, але нам вдалося повністю видалити гігантське утворення з яєчника. Воно було просто величезних розмірів - вагою до 5 кг, містило до 5 літрів рідини", - розповіла дитячий гінеколог Охматдиту, головний експерт з дитячої гінекології Львівщини Еліна Чайківська.

Як повідомляють лікарі, на початку хвороби пацієнтку зі Львова нічого не турбувало. У свої 14 років вона була активною дівчинкою, займалася спортом. В якийсь момент вона відчула ниючий біль у животі. Мама вирішила не ігнорувати доньчину скаргу і повела її до лікаря. На УЗД черевної порожнини лікарі побачили гігантське утворення яєчника, яке займало ледь не весь живіт - кистома. Невдовзі дівчинку скерували до Охмадиту, де і провели операцію з видалення пухлини.

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В операційній бригаді працювали дитячий гінеколог Еліна Чайківська, керівник Центру малоінвазивної хірургії дитячого віку, кандидат медичних наук Андрій Дворакевич, дитячий хірург, кандидат меднаук, асистент кафедри дитячої хірургії Лілія Гижа, анестезіологічний супровід - Віра Приймакова, операційна медсестра - Любов Горак.

Зараз дівчинка почувається добре, вона перебуває з мамою у палаті, а вже зовсім скоро поїде додому. За попередніми даними, утворення доброякісне. Тож дівчинка має всі шанси на повноцінне життя, у майбутньому зможе бути мамою при правильній гінекологічній реабілітації.

Фото: Львівський Охматдит, Фейсбук