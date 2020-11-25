Львівські лікарі врятували єдину нирку семимісячній дитині

Урологи Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» врятували 7-місячну дитину від втрати єдиної працюючої нирки, що вимагало б пересадки органу в майбутньому.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Маленькому Тимурчику лише 7 місяців і у нього важка вроджена вада нирок - гігантський гідронефроз ІІІ ступеня правої нирки і мультикістоз лівої (на місці нирки конгломерат кіст). Ситуація непроста - згодом Тимура чекала ниркова недостатність», - йдеться в повідомленні.

Ліву нирку дитині не вдалося врятувати, а праву завдяки складному оперативному втручанню урологів Охмадиту вдалося зберегти.

"Ми часто робимо операції з приводу гідронефрозу, але з однією ниркою це набагато складніше, тут ми не мали найменшого права на помилку. Операція пройшла успішно, все минуло без ускладнень. Дитина має шанс на повноцінне життя", - розповіли урологи Охмадиту.

Читайте також: Хірурги львівського Охматдиту зробили немовляті надскладну операцію

Операцію зробили місяць тому, дитина з батьками вже поїхала додому. А цього тижня приїжджали на огляд. На УЗД підтвердився добрий результат від проведеної операції. Дитина залишатиметься на контролі лікарів.

Як зазначають лікарі, в цьому році це вже третя дитина з єдиною функціонуючою ниркою, що була успішно прооперована. Ще одна дитина із сусідньої області і з подібними проблемами готується до хірургічної корекції.

Фото: @OHMATDYTLVIV