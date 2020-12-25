Львівські хірурги провели ще одну операцію з пересадки серця

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги пересадили серце чоловікові з Мукачева.

Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дев’ята за рік трансплантація серця в Україні щойно завершилася! Орган отримав 30-річний чоловік з Мукачева. Його власне серце після пневмонії було у критичному стані. За останній рік воно зупинялося шість разів», - написав Самчук.

Донором стала 42-річна львів’янка. Після того, як її мозок помер, мама, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людини продовжило битися, подарувавши шанс на життя молодому татові двох дітей.

За словами Самчука, трансплантація серця - дуже відповідальна операція, цього разу її вперше виконав заввіділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин у Львові Роман Домашич за підтримки колеги з Інституту серця МОЗ України Гаврила Ковтуна.

Фото: Oleg Samchuk, Facebook