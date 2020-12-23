На Київщині за добу виявили 808 випадків коронавірусу, одужали - 1436

У Київській області за минулу добу, 22 грудня, захворювання на COVID-19 виявили в 808 жителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"Нові випадки COVID-19 зареєстрували в 52 дітей. Також на коронавірус інфікувалися 756 дорослих", - йдеться у повідомленні.

З числа інфікованих 776 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Решта 42 пацієнти знаходяться на стаціонарі в госпітальних базах.

Минулої доби зафіксували одужання від коронавірусу в 1436 жителів Київщини, померли 13 осіб.

Загалом у Київській області зафіксували 54 830 випадків захворювання на коронавірус. Із числа інфікованих уже одужали 27 363 жителі, серед яких 1 652 дітей. При цьому помер від ускладнень, спричинених коронавірусом, 901 хворий.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 грудня в Україні зафіксували 10 136 нових випадків коронавірусу.