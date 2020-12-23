В Україні є понад 60 тисяч ліжок для COVID-хворих, з них понад 40 тисяч обладнані киснем

В Україні понад 60 тис. ліжок для хворих на коронавірус, понад 40 тис. з них обладнані киснем.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Ми маємо 64 111 ліжок, готових до прийому хворих на COVID-19, понад 40 тис. ліжок з підведеним киснем. Це або централізовано підведений кисень, або кисневі концентратори”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що на початку пандемії COVID-19 в Україні було 12 тис. ліжок для лікування хворих на коронавірус, з яких 3,5 тис. - з підведеним киснем.

Також міністр розповів, що на потужностях лабораторних центрів МОЗ можна робити до 55 тисяч ПЛР тестів на добу. На початку пандемії в Україні була лише одна автоматична станція виділення РНК. Тоді на добу проводилося не більше 200 ПЛР тестів на визначення COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 грудня в Україні зафіксували 10 136 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в Україні захворіли 989 642 особи.