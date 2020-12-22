«Чорні копачі» розрили національну пам’ятку археології у Звенигороді

Невідомі пошкодили пам’ятку археології національного значення у Звенигороді, поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«21 грудня близько 12.00 у Пустомитівський відділ поліції звернулася 62-річна жителька Львова, співробітниця «Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України», яка повідомила, що у селі Звенигород Пустомитівського району невідомі особи пошкодили археологічну пам’ятку національного значення», - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, невідомі особи зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі «Замок» на території пям’ятки археології національного значення «Городище літописного міста Звенигород». Поліцейські виявили численні руйнування у профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладів. Таким чином зловмисники зруйнували дерев’яні конструкції княжої доби кінця ХІ-початку ХІІІ століть. Встановлено також, що невідомі проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача.

За фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 3 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення осіб.

Фото: Нацполіція