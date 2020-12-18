Євроколію від Ужгорода до кордону почнуть відновлювати у 2021 році

Євроколію від Ужгорода до кордону почнуть відновлювати у 2021 році

Укрінформ
У Державному бюджеті на 2021 рік закладено фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У 2021 році планується підготувати проєктну документацію та розпочати відновлення раніше демонтованої колії від Чопа до Ужгорода.

"Реалізація цього проєкту дасть змогу створити в обласному центрі Закарпатської області місті Ужгород транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть «широкою» колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії і до інших країн Європи", - зазначили в Мінфіні.

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Між містами ЄС швидке залізничне сполучення є нормою. Поїздки легко планувати, організовувати, завдяки налагодженій цілісній інфраструктурі з відповідним сервісом. Приміром, поїздка поїздом між Будапештом і Віднем забирає до 3-х годин.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава зазначив, що головне завдання транспортного хабу в Ужгороді – це створення можливості подорожувати між Україною та країнами ЄС швидко, безпечно і комфортно.

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"Настав час позитивних змін для пасажирів і в Україні. Завдяки цьому проєкту з відновлення залізниці європейської ширини зможемо їздити в купальні до Будапешта, на оперу до Відня чи в інші європейські міста так само, як зараз до Львова чи до Одеси. А можливо навіть і швидше – скажімо, подорож від Ужгорода до Будапешта триватиме до 4-х годин. Водночас, це дасть можливість відкрити Україну для потоку туристів з Європи", – сказав урядовець.

Для зручності пасажирів та економії часу, на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дасть змогу не зупиняти поїзди на державному кордоні.

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«Така ініціатива повністю відповідає нещодавно ухваленій транспортній стратегії ЄС, за якою залізниця визначена пріоритетним видом транспорту, на розвиток якого країни-члени ЄС спрямовуватимуть державні інвестиції. Пасажирські перевезення цим видом транспорту мають збільшитися удвічі в найближчі 10 років», – зазначив Кава.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2021 рік також передбачено кошти у розмірі 3,9 млрд грн на закупівлю 100 нових пасажирських вагонів та розвиток залізничної інфраструктури для покращення пасажирського сполучення.

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