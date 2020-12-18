Євроколію від Ужгорода до кордону почнуть відновлювати у 2021 році

У Державному бюджеті на 2021 рік закладено фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У 2021 році планується підготувати проєктну документацію та розпочати відновлення раніше демонтованої колії від Чопа до Ужгорода.

"Реалізація цього проєкту дасть змогу створити в обласному центрі Закарпатської області місті Ужгород транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть «широкою» колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії і до інших країн Європи", - зазначили в Мінфіні.

Читайте також: Укрзалізниця планує вийти на 9 мільярдів доходів наступного року

Між містами ЄС швидке залізничне сполучення є нормою. Поїздки легко планувати, організовувати, завдяки налагодженій цілісній інфраструктурі з відповідним сервісом. Приміром, поїздка поїздом між Будапештом і Віднем забирає до 3-х годин.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава зазначив, що головне завдання транспортного хабу в Ужгороді – це створення можливості подорожувати між Україною та країнами ЄС швидко, безпечно і комфортно.

"Настав час позитивних змін для пасажирів і в Україні. Завдяки цьому проєкту з відновлення залізниці європейської ширини зможемо їздити в купальні до Будапешта, на оперу до Відня чи в інші європейські міста так само, як зараз до Львова чи до Одеси. А можливо навіть і швидше – скажімо, подорож від Ужгорода до Будапешта триватиме до 4-х годин. Водночас, це дасть можливість відкрити Україну для потоку туристів з Європи", – сказав урядовець.

Для зручності пасажирів та економії часу, на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дасть змогу не зупиняти поїзди на державному кордоні.

«Така ініціатива повністю відповідає нещодавно ухваленій транспортній стратегії ЄС, за якою залізниця визначена пріоритетним видом транспорту, на розвиток якого країни-члени ЄС спрямовуватимуть державні інвестиції. Пасажирські перевезення цим видом транспорту мають збільшитися удвічі в найближчі 10 років», – зазначив Кава.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2021 рік також передбачено кошти у розмірі 3,9 млрд грн на закупівлю 100 нових пасажирських вагонів та розвиток залізничної інфраструктури для покращення пасажирського сполучення.