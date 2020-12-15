У концесії українських залізничних вокзалів зацікавлені шість інвесторів — УЗ

У концесії українських залізничних вокзалів зацікавлені шість інвесторів, тому АТ "Укрзалізниця" готується до розробки техніко-економічного обґрунтування проєктів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу УЗ.

"АТ «Укрзалізниця» готується до розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проєкту концесії вокзалів. На сьогодні шість компаній-інвесторів зацікавлені взяти участь у концесійних проєктах", - йдеться у повідомленні.

В.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський розповів, що в УЗ провели конференц-дзвінки із зацікавленими компаніями — іноземними та українськими та зробили рейтинг зацікавленості, щоб зрозуміти, які активи в першу чергу можна здавати в концесію.

"Почули вимоги інвесторів до структури договорів концесії. Після цього частина інвесторів відсіялась. Залишився пул з п'яти-шести великих вітчизняних і зарубіжних інвесторів, які готові брати участь у проєкті. Наступним етапом буде розробка ТЕО", — розповів Перцовський.

Він додав, що для вокзалів, які поки що не зацікавили потенційних концесіонерів, будуть максимально спрощені умови оренди.

"Все буде здаватися за єдиними правилами на ProZorro.Продажі. Для розуміння: зараз офіційно здано в оренду тільки 5% від передбачених до оренди площ вокзалів. При цьому інша частина за фактом здається неофіційно, поза касою. Ми хочемо вже на початку 2021 року провести перші аукціони", — уточнив в.о. члена правління Укрзалізниці.

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За словами Перцовського, УЗ розробить проєкт зручної навігації та функціонального зонування на вокзалах. Так, будуть визначені інформаційні зони, місця для продажу сувенірів і звичайних товарів, банкоматів і терміналів, сервісні зони та інше.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 18 листопада 2020 року визначив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020—2023 роки. Серед іншого, до переліку внесено проєкти, які стосуються залізничної інфраструктури: концесія вокзалів/станцій Харків-Пасажирський, Дніпро-Головний, Вінниця, Миколаїв, Чоп, Київ-Пасажирський, Хмельницький; електрифікація дільниць Ковель - Ягодин -держкордон і Ковель - Ізов - держкордон; будівництво колії Мостиська - Скнилів; закупівля вантажних електровозів для оновлення рухомого складу Укрзалізниці.