На Буковині вже близько 100 осіб повторно заразилися COVID-19

У Чернівецькій області зафіксували майже 100 випадків повторного інфікування коронавірусом

Про це під час брифінгу повідомила в.о. генерального директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр" Наталія Гопко, передає кореспондент Укрінформу.

"Наразі не більше 100 осіб мають вдруге зафіксовану коронавірусну хворобу, яка підтверджена лабораторно. Серед них є медики, але їх не переважаюча кількість серед усіх вдруге інфікованих. Насправді, такої чіткої статистики ми не ведемо. Але потрібно розуміти, що повторне інфікування можливе, хоча це скоріше виняток", - сказала головна санлікар області.

Тому, за її словами, обережними потрібно бути усім, в тому числі й тим, хто уже перехворів коронавірусом. І дотримуватись тих правил, які допоможуть уникнути інфікування.

Також Гопко розповіла, що останнім часом в області дещо знизилася кількість зразків, які надходять до Чернівецького лабораторного центру.

"Ще наприкінці листопада наш максимум у доставках не суттєво перевищував 2 тисячі зразків на добу. До прикладу, вчора ми отримали близько 1400 зразків. Тож не надто суттєвим є зниження кількості. Проте якщо порівнювати цю кількість із спроможністю лабораторії у 3,5 тисячі зразків на добу, то, звісно, ми можемо досліджувати більше", - додала санлікар.

Вона зазначила, що Чернівецька область готова надавати допомогу у дослідженні зразків ПЛР-тестів тим регіонам, які цього потребують.

Як повідомлялося, станом на 16 грудня у Чернівецькій області зафіксували 37 266 випадків COVID-19, зокрема 22 706 пацієнтів одужали, 717 людей померли.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 919 704 випадків COVID-19, із них за добу 10 622.