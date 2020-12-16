МОЗ назвало області з найвищими COVID-показниками

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 станом на 16 грудня зафіксовано в Черкаській області та Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, у Черкаській області захворюваність на COVID-19 за 14 днів становить 737,8 на 100 тис. населення, у Києві - 713,3.

Також високий рівень захворюваності у Запорізькій (671,5), Чернігівській (619,8), Сумській (554,7), Одеській (547,2), Київській (591,3) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні становить 423,9.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 42,9% станом на 15 грудня. Найвищий рівень завантаженості - у Миколаївській (65,4%), Одеській (54,2%), Херсонській (51,4%) та Чернігівській (52,6%) областях. У Києві зайнято 51,8% ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 704 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, зокрема за добу 10 622.