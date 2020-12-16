На компенсацію за зруйноване окупантами житло Донбасу виділять 120 мільйонів

Наступного року програмою компенсації за житло на Донбасі, зруйноване внаслідок агресії Росії, планується виділити 120 мільйонів гривень.

Про це заявив радник віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Андрій Мирошніченко під час Форуму «Схід можливостей», повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

Зокрема, за його словами, цього року вперше Мінреінтеграції розпочало виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано внаслідок збройної агресії РФ.

За підсумками 2020 року на виплати будуть направлені 20 млн грн, сказав Мирошніченко. “Ми вже розпочинаємо виплати 50 родинам, а наступного року очікуємо, що компенсацію отримають більше 300 родин”, - уточнив радник віцепрем'єра.

Він зазначив, що йдеться не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт його втрати. Це в жодному разі не виключає подальших дій для забезпечення відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла, пояснив Мирошніченко, додавши, що Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт «Про державну політику перехідного періоду».

«У цьому році на компенсації було передбачено лише 20 мільйонів гривень, але наступного року в бюджеті виділено на це вже 120 мільйонів. Це перший крок у дуже великому проєкті. Звісно, прийде час, ми будемо це регресом виставляти агресору, але поки що люди вперше змогли отримати компенсації за те, що їхню домівку зруйнували. Зараз ми компенсуємо кошти за зруйноване житло, поступово компенсації будуть виплачувати і за пошкоджене житло, потім і за втрачені інші майнові та немайнові права. Ми працюємо над цим», - наголосив Мирошніченко.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада 2020 року відбулися перші засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, чиї житлові будинки (квартири) зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ в Донецькій та Луганській областях. Було прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об’єктів зруйнованого житла в Донецькій області та 8 - в Луганській. На початку грудня на засіданні комісії ухвалили рішення про компенсацію ще 10 сім‘ям у Луганській області та 10 - у Донецькій.

Згідно з рішенням Кабміну, розмір компенсації за зруйноване на Донбасі житло визначатиметься за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень.

Фото: ООС