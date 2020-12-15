Дніпропетровщина збільшує кількість лікарень для хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я затвердило ще три лікарні Дніпропетровщини для допомоги хворим на COVID-19. Нові госпітальні бази – у Кривому Розі. Тепер в регіоні до прийому пацієнтів з коронавірусом готові 4813 ліжок в 29 медзакладах.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА.

"Маємо бути готовими до різних сценаріїв розвитку ситуації з COVID-19. Тому розширюємо список лікарень, які в разі необхідності можуть надавати допомогу хворим на коронавірус. В регіоні вже 29 госпітальних баз, там – 4813 "ковідних" ліжок", – зазначили в департаменті.

За останню добу в регіоні зареєстровано 426 нових випадків коронавірусу. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області – 42,1%.

Загалом на Дніпропетровщині – 49961 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Одужали 36272 мешканці області, 1155 людей померли.

В Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.