Дніпропетровщина збільшує кількість лікарень для хворих на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомили в департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА.
"Маємо бути готовими до різних сценаріїв розвитку ситуації з COVID-19. Тому розширюємо список лікарень, які в разі необхідності можуть надавати допомогу хворим на коронавірус. В регіоні вже 29 госпітальних баз, там – 4813 "ковідних" ліжок", – зазначили в департаменті.
За останню добу в регіоні зареєстровано 426 нових випадків коронавірусу. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області – 42,1%.
Загалом на Дніпропетровщині – 49961 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Одужали 36272 мешканці області, 1155 людей померли.
В Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.