Найвищі COVID-показники – на Черкащині та в Києві

В Україні станом на 15 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Києві та в Черкаській області.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, показник захворюваності на COVID-19 у Черкаській області становить за останні 14 днів 731,5 на 100 тис. населення, в Києві - 709,1.

Також високий рівень захворюваності у Сумській (680,7), Запорізькій (680,2), Чернігівській (615,4) та Київській (606,5) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні становить 430,5 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 44,3%, інформує МОЗ.

У Києві цей показник - 38,5% станом на 14 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (66,1%), Одеській (55,6%), Львівській (53,4), Херсонській (53,8), Черкаській (57,5) та Чернігівській (53,9) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.