Житомирська лікарня, яку критикував Степанов, не пристосована до напливу COVID-хворих - облрада

Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського, до роботи якої висловив зауваження міністр охорони здоров’я Максим Степанов, не пристосована до масового перебування пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомляє Житомирська обласна рада, передає Укрінформ.

«Інфекційне відділення для хворих на COVID-19 знаходиться на першому поверсі центрального корпусу, втім медичний заклад не пристосований до масового перебування хворих на коронавірус, адже у реанімації лежать пацієнти з іншими хворобами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутати розглянуть на комісії з питань охорони здоров’я доцільність COVID-відділення в обласній клінічній лікарні та можливість його перенесення в інше приміщення.

Зазначається, що лікарня не отримувала від МОЗ офіційного листа з вимогою усунути недоліки, на яких акцентував Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я під час відвідування медзакладів Житомира виявив, що в обласній лікарні неадекватно відображена статистика щодо кисневих точок, а також ліжок у відділеннях, що не відведені під лікування COVID-19. Окрім того, він відзначив, що лікарі не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.

Житомирська ОДА ініціювала у закладі службову перевірку. У Департаменті охорони здоров’я повідомили, що в лікарні вистачає засобів індивідуального захисту, але є проблеми з інформуванням про це персоналу, недоліки в інфекційному контролі усунули, а 300% доплати медпрацівники не отримали, бо Степанов приїхав 29 листопада, а договір з НСЗУ заклад підписав 30 листопада. Крім того, виявили, що лікарня надала інформацію про всі кисневі точки, а не ті, що призначені для пацієнтів із коронавірусом.