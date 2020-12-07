Житомирську лікарню, яку розкритикував Степанов, перевірили - кажуть, міністр приїхав зарано

Комісія Житомирської ОДА провела службову перевірку в обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського, до роботи якої свої зауваження висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Про це на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

«За дорученням голови Житомирської ОДА була ініційована службова перевірка і проведена комісією за наказом управління охорони здоров’я щодо тих чотирьох питань, які були підняті як недоліки в роботі обласної лікарні. Хочу повідомити, що в обласній лікарні є достатня кількість засобів індивідуального захисту. Крім того, ще до приїзду міністра були виділені додаткові кошти з обласного бюджету та самим закладом для їх закупівлі, але, на жаль, є недоліки в організації на рівні структурних підрозділів, тобто доведення інформації про наявність засобів індивідуального захисту, їх отримання, списання та використання. Думаю, що вони будуть усунуті в обласній лікарні», - зазначив Суслик.

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Він зауважив, що недоліки щодо інфекційного контролю також усунули завдяки запрошеним у заклад епідеміологам.

«Міністр відвідав обласну лікарню 29 листопада, на той час, коли розпорядженням міністра вона була включена до закладів, які надають допомогу хворим із COVID-19, але договірних відносин ще не було з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тому відповідної оплати лікарня на 29 листопада ще не отримала. Медичні працівники, які піднімали запитання з приводу оплати у розмірі 300%, отримають її після того, як 30 листопада НСЗУ підписала договір із закладом», - додав посадовець.

Крім того, у лікарні замість вільних кисневих точок надали всі, які є в закладі. Наразі там є 66 вільних точок, які можуть бути використані для надання допомоги хворим із COVID-19. Для лікарні виділені кошти субвенції з держбюджету для проведення додаткових кисневих точок і закупівлю кисневих концентраторів.

Суслик розповів, що свою перевірку в лікарні також ініціювала обласна рада.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відвідин медзакладів Житомира виявив, що в обласній лікарні неадекватно відображена статистика щодо кисневих точок, а також ліжок у відділеннях, що не відведені під лікування COVID-19. Окрім того, він відзначив, що лікарі не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю. ОДА ініціювала у закладі перевірку.

На Житомирщині підтверджено 32 318 випадків COVID-19, 23 375 осіб одужали, 535 померли.