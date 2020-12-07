Житомирську лікарню, яку розкритикував Степанов, перевірили - кажуть, міністр приїхав зарано
Про це на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.
«За дорученням голови Житомирської ОДА була ініційована службова перевірка і проведена комісією за наказом управління охорони здоров’я щодо тих чотирьох питань, які були підняті як недоліки в роботі обласної лікарні. Хочу повідомити, що в обласній лікарні є достатня кількість засобів індивідуального захисту. Крім того, ще до приїзду міністра були виділені додаткові кошти з обласного бюджету та самим закладом для їх закупівлі, але, на жаль, є недоліки в організації на рівні структурних підрозділів, тобто доведення інформації про наявність засобів індивідуального захисту, їх отримання, списання та використання. Думаю, що вони будуть усунуті в обласній лікарні», - зазначив Суслик.
Він зауважив, що недоліки щодо інфекційного контролю також усунули завдяки запрошеним у заклад епідеміологам.
«Міністр відвідав обласну лікарню 29 листопада, на той час, коли розпорядженням міністра вона була включена до закладів, які надають допомогу хворим із COVID-19, але договірних відносин ще не було з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), тому відповідної оплати лікарня на 29 листопада ще не отримала. Медичні працівники, які піднімали запитання з приводу оплати у розмірі 300%, отримають її після того, як 30 листопада НСЗУ підписала договір із закладом», - додав посадовець.
Крім того, у лікарні замість вільних кисневих точок надали всі, які є в закладі. Наразі там є 66 вільних точок, які можуть бути використані для надання допомоги хворим із COVID-19. Для лікарні виділені кошти субвенції з держбюджету для проведення додаткових кисневих точок і закупівлю кисневих концентраторів.
Суслик розповів, що свою перевірку в лікарні також ініціювала обласна рада.
Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відвідин медзакладів Житомира виявив, що в обласній лікарні неадекватно відображена статистика щодо кисневих точок, а також ліжок у відділеннях, що не відведені під лікування COVID-19. Окрім того, він відзначив, що лікарі не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю. ОДА ініціювала у закладі перевірку.
На Житомирщині підтверджено 32 318 випадків COVID-19, 23 375 осіб одужали, 535 померли.