Херсонський театр запустив флешмоб на підтримку медиків

У Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша запустили флешмоб #Я_ЦІНУЮ_ЛІКАРІВ! - учасники цієї акції за фотографію у соцмережах з написом на підтримку медиків отримають квиток на виставу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми в театрі вирішили започаткувати таку акцію. Наприклад, (готуєте табличку з написом – ред.) «Я вдягаю маску, адже ціную лікарів», «Я використовую антисептик, адже ціную лікарів», «Я бережу своє здоров’я, адже ціную лікарів». Ви фотографуєтесь і викладаєте світлину у соціальних мережах з подібною табличкою із хештегом #Я_ЦІНУЮ_ЛІКАРІВ і позначаєте театр Куліша – ми вам тоді даруємо квитки на вистави театру», - зазначив на брифінгу генеральний директор театру Олександр Книга.

Він відзначив, що якщо вдасться за допомогою цієї акції убезпечити сотню, тисячу людей, це буде допомога медикам.

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На підтримку цієї акції виступили медики - директор департаменту здоров’я ХОДА Віктор Короленко, генеральний директор міської клінічної лікарні імені Карабелеша Алла Малицька, начальник міського правління охорони здоров'я Світлана Межерицька, генеральний директор міської лікарні імені Тропіних Леонід Ремига, лікар-інфекціоніст міської лікарні імені Карабелеша та експерт міського управління охорони здоров'я Ольга Демедюк.

Як зазначив під час брифінгу Віктор Короленко, на ранок 10 грудня в області 6660 хворих на COVID-19. В області у медзакладах для хворих на коронавірус виділено 2164 ліжко-місць, 1056 вже зайнято.

Як розповів директор департаменту, споживання кисню в області зі 400-600 кг на добу зросло наразі до 7 тонн. У закладах охорони здоров’я є 526 концентраторів кисню, до 932 ліжок підведено централізовано кисень.

«По триста випадків нових на день, найбільша кількість у містах Херсон, Каховка та Нова Каховка. Для цього є чотири причини: найбільша скупченість населення, розвинута інфраструктура (ТРЦ, фітнес-клуби, супермаркети), добре організований громадський транспорт, абсолютне нехтування протиепідемічними заходами населенням. Все. Тому, безумовно, механізм уже запущений, уже досить велика кількість заражень і розповсюдження вірусу. Буде локдаун – але після Нового року. Зараз щодня ми отримуємо нові випадки зараження… збільшується кількість госпіталізацій, тобто перебіг захворювання стає більш жорстким, у нас 8-12 смертей за добу… Ми це сприймаємо вже як статистику, а коли наші лікарі біля цих хворих – це інше, коли ти бачиш, а нічого зробити не можеш. Цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, онкозахворювання – це те, до чого вірус більше всього, як кажуть, «прилипає», і людина не може боротися. У багатьох випадках він викликає інсульти, інфаркти, більше всього страждають легені, коли відсоток їх ураження більше як 70-80, як правило, така людина переходить на апарат, а майже половина тих, хто переведений на ШВЛ, на жаль, помирає. Я не лякаю, я кажу реальну статистику… У нас 195 апаратів ШВЛ, зайнятих 19», - підкреслив директор департаменту.

Короленко також зазначив, що наразі захворіли на коронавірус уже 998 медиків, з них 511 – вилікувалися, 6 померли. Загалом безпосередньо працюють з хворими на коронавірус більше 4 тисяч медичних працівників. Також, як повідомив директор департаменту, в області 2499 медпрацівників застраховані, нині розробляється програма по боротьбі з коронавірусом на 2021 рік, що також передбачає страхування медпрацівників за рахунок обласного бюджету.

Наразі уже є дефіцит медичних працівників, особливо лікарів, зазначив Короленко. «Для нас найважливіше - інфекціоністи, яких немає, і держава їх останні п’ять років не випускала, анестезіологів – реаніматологів не випускали. Ми прийняли рішення – у нас інфекціоністи обласної інфекційної лікарні постійно проводять онлайн-наради з лікарями в районах, у містах, з базовими закладами, навчають, як поводитися з хворим на COVID-19, з середнім перебігом, з важким перебігом», - наголосив він.

Як розповів директор департаменту, люди мають знати, в яких складних умовах працюють нині медики.

Наразі лише по Херсону 17 бригад «швидкої» роблять 270 «ковідних» виїздів на добу. Короленко зазначив, що госпіталізують хворих за відповідними показниками – сатурація, враховується задишка, температура.

«Госпіталізацію визначає не фельдшер «швидкої», він передає дані на диспетчерську, де чергують лікарі, вони приймають рішення, погоджують з приймальним покоєм лікарні і лише після цього «швидка» везе», - розповів він.

Під час брифінгу його учасники відзначили завантаженість сімейних лікарів в умовах пандемії, адже частина хворих перебувають і на амбулаторному лікуванні.

«Заходиш у маршрутку чи супермаркет – одягни, будь ласка, маску, якщо можна кудись не піти – не йди. А ми вже розберемося, що робити нам з медичною допомогою. У нас всі лікарі працюють на межі і тому ми просимо ставитися з повагою до всіх медичних працівників», - наголосила начальник міського правління охорони здоров'я Світлана Межерицька.

Наразі в області 13 039 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з яких 6081 людина поборола недугу, 6656 людей інфіковані COVID-19, 302 людини померли.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків COVID-19, з них за добу -13 371.

Фото Ірини Староселець та надані пресслужбою театру