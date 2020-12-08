«Ла Скала» скасувала традиційне відкриття сезону вперше з часів Другої світової
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Натомість члени хору та оркестру в масках впродовж трьох годин виступали перед пустим залом. Саме шоу транслювало телебачення.
Початок сезону «Ла Скала» вважається одним з основних моментів культурного життя Мілана.
У жовтні італійська влада закрила театри та концертні зали в країні, щоб стримати пандемію коронавірусу після літа. Ці обмеження повинні залишитись в силі ще впродовж щонайменше різдвяних свят.
Також у жовтні стало відомо, що десятки співаків та музикантів з "Ла Скала" здали позитивний тест на коронавірус, що змусило всіх членів хору перейти на карантин разом із членами оркестру.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 68 053 518 випадків COVID-19, зокрема 1 553 140 летальних, одужали 47 143 862 особи.