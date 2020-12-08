Харківщина за тиждень готова розгорнути ще тисячу COVID-ліжок

На Харківщині за тиждень у лікарнях обласного центру та районів можуть розгорнути ще тисячу COVID-ліжок, та поки в цьому немає потреби.

Про це сказав на брифінгу заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає кореспондент Укрінформу.

«4000 ліжок виділено загалом у регіоні, але Харків і лікарняні заклади, які розташовані в районах області, готові протягом тижня розгорнути біля тисячі ліжок. Чому ми не робимо цього на сьогоднішній день? Тому що співвідношення хворих і вільних ліжок показує, що медична система справляється з навантаженням. Якщо ситуація буде загострюватися, протягом двох днів наказами обласного та міських департаментів охорони здоров’я будуть перепрофільовані додаткові відділення в тих закладах, які вже надають допомогу хворим на COVID-19», - сказав Пастух.

За його словами, наразі ведеться активна робота щодо контрактування НСЗУ обласного госпіталю ветеранів війни, який готують для прийому хворих на коронавірус. Договори укладені вже з 24 лікарнями Харківщини.

Як повідомлялося, за добу в регіоні зафіксували 316 випадків COVID-19, із них 198 – у місті Харкові. Усього по області зареєстровано 59594 лабораторно підтверджених випадки СOVID-19, з них 40881 хворий одужав, 820– померли. За даними ОДА, станом на ранок 8 грудня 1632 людини перебуває в лікарнях.

В Україні лабораторно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 811.