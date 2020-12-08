Лікарні Чернігівщини отримали сотню кисневих концентраторів

У листопаді-грудні медичні заклади Чернігівщини, які лікують хворих на COVID-19, отримали 101 кисневий концентратор. Наразі кисневою підтримкою оснащені 727 ліжко-місць із 1 340.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Впродовж листопада-грудня Управління охорони здоров'я ОДА придбало 101 кисневий концентратор коштом субвенції з державного бюджету, призначеної на забезпечення кисневою підтримкою ліжкового фонду медзакладів області", - йдеться у повідомленні.

Обладнання отримали 10 центральних районних лікарень та Чернігівська міська лікарня №1.

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За словами начальника УОЗ Петра Гармаша, перша партія концентраторів надійшла у листопаді, а решту привезли минулої п’ятниці, 4 грудня. Відразу після надходження їх оперативно передали на місця. Обладнання закупили американське, якісне, з трирічною гарантією.

"Таким чином, за останні дні значно збільшено забезпеченість лікарень області. На сьогодні кисневою підтримкою оснащено 727 ліжко-місць із 1 340, визначених для госпіталізації хворих на коронавірус. З них 221 - централізовано та 506 - кисневими концентраторами", - прокоментував Гармаш.

Станом на 7 грудня в лікарнях області перебуває 669 хворих на COVID-19. Ще 10 507 лікуються амбулаторно. З початку епідемії на Чернігівщині виявлено 21 440 випадків інфікування коронавірусом, з яких 307 були летальними.

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В Україні станом на 8 грудня лабораторно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 811.

Фото: cg.gov.ua