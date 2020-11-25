Для госпітальних баз Дніпропетровщини придбали майже 600 кисневих концентраторів
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
“Госпітальні бази, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19, мають бути укомплектовані всім необхідним. Чергове оновлення – коштом державної субвенції. Це 576 кисневих концентраторів», – зазначив Бондаренко.
Зокрема, для госпітальних баз Дніпра придбали 289 кисневих концентраторів, Кривого Рогу – 146, Синельникового – 11. 130 одиниць такого обладнання закупили для обласної лікарні ім. Мечникова.
Загалом на оновлення систем кисневого забезпечення регіон отримав понад 60 млн грн державної субвенції. Цим коштом не лише закуповують концентратори, а й відремонтують наявні кисневі станції в госпітальних базах Дніпропетровщини.
Окрім держсубвенції, на кисневі концентратори для лікарень регіону цього року спрямували кошти НСЗУ, місцевих бюджетів та благодійників. Придбали 245 одиниць такого обладнання. З них 100 кисневих концентраторів купив ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” для криворізьких лікарень.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадки COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.