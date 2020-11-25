Для госпітальних баз Дніпропетровщини придбали майже 600 кисневих концентраторів

Для госпітальних баз Дніпропетровщини коштом державної субвенції придбали 576 кисневих концентраторів. Ще 390 планують закупити до кінця року. Загалом на це витратять 44,9 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

“Госпітальні бази, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19, мають бути укомплектовані всім необхідним. Чергове оновлення – коштом державної субвенції. Це 576 кисневих концентраторів», – зазначив Бондаренко.

Зокрема, для госпітальних баз Дніпра придбали 289 кисневих концентраторів, Кривого Рогу – 146, Синельникового – 11. 130 одиниць такого обладнання закупили для обласної лікарні ім. Мечникова.

Загалом на оновлення систем кисневого забезпечення регіон отримав понад 60 млн грн державної субвенції. Цим коштом не лише закуповують концентратори, а й відремонтують наявні кисневі станції в госпітальних базах Дніпропетровщини.

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Окрім держсубвенції, на кисневі концентратори для лікарень регіону цього року спрямували кошти НСЗУ, місцевих бюджетів та благодійників. Придбали 245 одиниць такого обладнання. З них 100 кисневих концентраторів купив ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” для криворізьких лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадки COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.